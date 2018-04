Rosani assina notificação e Adilson vai tomar posse como “prefeito-tampão” hoje

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (MDB) assinou, às 08h25 de hoje, 28, ofício da Câmara de Vilhena, informando a respeito da notificação enviada pela Justiça Eleitoral para ela deixar o cargo.

A assinatura aconteceu na casa dela, junto ao presidente da Câmara, Adilson de Oliveira (PSDB), que vai assumir a função durante a realização de eleição suplementar no município.

A cerimônia de posse está prevista para acontecer às 11h, no auditório da prefeitura.

Ao lado de secretários, Rosani disse que respeita a decisão da Justiça Eleitoral e destacou os avanços concretizados nesses 1 ano e 4 meses à frente do executivo municipal vilhenense. “Trabalhamos com dedicação para termos uma Vilhena melhor para todos. Foram avanços em todas as áreas, tais como saúde, educação, assistência social, obras, e outros”, avaliou.

CASSAÇÃO

Rosani Donadon teve o mandato cassado pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido a acusações de abuso de poder político e econômico. O motivo: a realização de um evento (que ela não participou) com a presença de eleitores para divulgar apoio aos candidatos, a menos de três dias da eleição.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia