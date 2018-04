Servidor público é morto enquanto tomava cerveja e ouvia música em bar no Bela Vista

O fato aconteceu no final da tarde deste sábado, 28, no Bar Teixeirinha, localizado na Avenida 5, no Bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do bar relatou a polícia que a vítima identificada como Fábio Leandro Vieira, de 40 anos, estava no estabelecimento tomando cerveja e ouvindo música e que em determinado momento adentrou ao bar um homem de estatura mediana de cor morena, trajando camiseta de cor azul com uma letra “V” nas costas, sacou de uma faca e desferiu três golpes na vítima, acertando um golpe no tórax lado esquerdo e dois nas costas. Após cometer o crime o assassino fugiu numa moto de cor preta, tomando rumo ignorado.

Duas pessoas localizadas num comércio próximo ao local do crime, relataram que o um homem comprou uma faca e teria dito “hoje eu mato um” e jogou a embalagem da faca no chão, após saiu do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima ainda com vida ao Hospital Regional, mas assim que deu entrada, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo testemunhas, a vítima era servidor na Secretaria Municipal de Obras.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia