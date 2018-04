Vitória Foleto concorre ao título de rainha da Expovil

Vitória Foleto, 17 anos, é estudante do ensino médio, ama dançar, gosta de festas, de sair com as amigas, e ter momentos de aconchego com a família. A linda morena sonha em ser rainha da 33ª edição da Exposição Agropecuária de Vilhena (Expovil) e cursar medicina.

Vitória conta que este é o primeiro contato que tem com concurso de beleza, embora seja um sonho de infância.

Segundo a jovem, “a expectativa é de que eu ganhe a faixa de rainha, que consiga realizar uma ótima apresentação individual, e que os jurados sejam imparciais”.

Foleto narra que ao receber a faixa teria postura e discernimento em seus atos. “Para ser uma rainha você deve se empenhar, isso vai desde abraçar um peão a receber seu público com muito carisma e amor. Sinto-me capacitada para receber o título”.

A morena de 1,80 pontua que já iniciou os preparos para o concurso, e ressalta que conhecendo as concorrentes percebeu que terá que se esforçar bastante para atingir seu objetivo, mas que irá encarar o desafio com muita garra e coragem. Para Vitória o título representa tudo, então fará o possível para consegui-lo.

Em relação à tradição da festa, Vitória diz que “sei o quanto é importante a Expovil para o município, pois é um período para negócios e entretenimento, que tem muito significado para a cultura local, em especial os pioneiros da região”.

A jovem candidata fecha a entrevista citando uma das frases do renomado escritor Guimarães Rosa “Porque eu só preciso de pés livres, de mãos dadas e olhos bem abertos”, frase da qual define seu atual momento.

Texto e fotos: Extra de Rondônia