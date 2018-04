Angelique Oliveira é candidata a rainha da Expovil

Angelique Oliveira, 25 anos, é desenhista, e produz quadros artesanais. Atualmente trabalha como modelo na agência “Estampa”. A jovem não estuda, mas sonha em fazer uma faculdade de artes visuais.

A candidata à rainha da 33ª edição da Exposição Agropecuária de Vilhena (Expovil) também se arrisca no mundo literário e está escrevendo um livro intitulado como “Era uma vez Cotidiana Passion”. Angelique já morou na França e é poliglota, dominando a língua francesa e castelhana.

A bela modelo conta que já participou do concurso para rainha aos 16 anos, mas só foi até a seletiva. E no ano passado viajou como “Miss Brasil Internacional” representando Rondônia, título que carrega como muito orgulho.

A candidata explica que não tinha intenção de participar, mas foi incentivada pela Paula Martins e Dorcas, “as meninas conversaram comigo alegando que haveria diversas modificações, o que acabou me convencendo a entrar na disputa”.

Angelique pontua que seu perfil é diferente das outras candidatas, porém acredita que pode representar várias mulheres que também possuem uma beleza diferenciada.

“Possuo muitos atributos, dentre eles a simpatia, simplicidade, humildade e carisma, o que faz com que o título possa ser representado com muito carinho. Já no físico, a altura e o porte de modelo me ajudam muito”, ressaltou a modelo.

Em relação às expectativas, Angelique afirma que “desejo que a festa seja muito grande, atraia o público de diversas regiões, pois é algo muito bom para economia e cultura vilhenense”.

Uma frase que a morena leva para vida é “Faça da sua vida um sonho, e do sonho uma realidade” de um poeta francês que a jovem admira muito.

