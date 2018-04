Casa pega fogo e bombeiros são chamados; deficiente e uma mulher foram levados para o hospital

Uma casa localizada na Rua Amapá, no Bairro Novo Tempo (setor 19), em Vilhena, foi parcialmente destruída pelo fogo na noite deste domingo, 29.

De acordo com informações de vizinhos, viram fumaça saindo da residência que havia apenas um rapaz deficiente no interior, o pai não estava e a mãe estava na igreja.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, porém, como as chamas se espalhando com rapidez, um rapaz que mora ao lado entrou em meio às labaredas e resgatou o jovem deficiente. Os dois inalaram muita fumaça. Com isso, foram levados para o Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. A mãe do deficiente foi avisada e ao chegar ao local passou mal e também teve quer ser socorrida.

Duas viaturas ABTS foram até ao endereço e após intenso trabalho conseguiram apaziguar a situação. Ainda não há informação concreta como o fogo começou. Apenas há evidências que possa ter se iniciado num ventilador que estava próximo ao sofá na sala.

Texto e fotos: Extra de Rondônia