Ex-prefeito é detido trafegando na contramão durante operação Lei Seca no Centro de Vilhena

O ex-prefeito de Vilhena e empresário José Luiz Rover, de 51 anos, popular “Zé Rover” foi detido na madrugada deste domingo, 29, durante operação Lei Seca, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, por volta das 00h21 deste domingo, durante operação Lei Seca, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) de Rondônia com apoio da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran), foi observado pelos agentes que um veículo fez uma manobra de ré na Avenida Major Amarante, saindo na Rua Quintino Cunha, em direção ao pátio do Posto São José.

Em seguida, o condutor manobrou novamente e trafegou pela contramão de direção pela Avenida Major Amarante e acessou a Avenida Marques Henrique, sentido BR-364.

Viaturas saíram em busca do veículo, sendo abordado na Avenida Presidente Nasser, no Bairro Jardim América. O empresário aparentava sinais de embriaguez.

Com isso, foi convidado a fazer o teste do bafômetro no local onde estava sendo realizada a Blitz, no qual aceitou de pronto e foi constatado pelo etilômetro que apontou o teor etílico de 0,37 mg/l de ar expelido pelos pulmões, conforme teste.

Diante dos fatos, o ex-prefeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para procedimentos da autoridade policial.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração