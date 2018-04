Jovem de Cerejeiras tem moto furtada na área rural de Colorado

Uma moto Honda Biz 125 ES de cor vermelha, placa NCW-4456/Cerejeiras, foi furtada na madrugada deste domingo, 29, na Linha 4 Km 1 da 1ª eixo, sentido Cabixi.

De acordo com informações do proprietário, saiu de Cerejeiras e chegou ao local da festa por volta das 23 horas, e estacionou a motocicleta ao lado do barracão onde estava acontecendo o evento, quando por volta das 03h da madrugada, saiu para ir embora e não mais encontrou seu veículo no local aonde havia deixado.

Quem tiver informação que leve a encontrar o veículo será gratificado. Qualquer informação pode ser repassada pelo telefone 190 Polícia Militar ou qualquer delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Proprietário