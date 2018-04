A dançarina Layla Santos é candidata à rainha da 33ª Expovil

A jovem Layla Santos tem 20 anos, gosta de dançar nas horas vagas e joga futebol por hobbie. A bela morena sonha em ter uma graduação em educação física e um diploma de dançarina profissional.

Layla dança em bandas regionais de todo o Estado, seus ritmos preferidos são forró e axé.

A candidata conta que esta é a primeira vez que participa do concurso para escolha da rainha, embora tenha participado e se consagrado “Musa do Barcelona 2018”. Layla declara que tem o apoio de familiares e amigos para estar fazendo parte dos concursos.

A jovem dançarina relata que já tentou o título de miss, mas devido à altura não conseguiu passar, mas por este concurso possuir outros critérios, acredita que tenha muitas chances de levar o título para a casa .

Layla afirma que “as expectativas para o evento é grande, pois é uma festa tradicional em Vilhena, e este ano está reformulada, então a responsabilidade é maior”.

A morena adianta que iniciou os preparos para o concurso, inclusive já escolheu os looks que serão usados na noite da titulação, além de já estarem marcados todos os ensaios “agora é só me dedicar e ir em busca do título”, pontuou Layla.

Layla enfatiza que seu diferencial é a simpatia, o carisma e o fato de sempre levar um sorriso no rosto, além de muita dedicação.

A candidata encerra a entrevista dizendo que seu lema é “Nada é impossível, basta correr atrás”, pois sempre que se depara com um desafio busca mostrar sua garra e determinação para vencê-lo.

Texto e fotos: Extra de Rondônia