Caminhoneiro registra momento em que índios tomam chave das mãos de motorista e retém caminhonete

Foi encaminhado ao Extra de Rondônia, um vídeo gravado por um caminhoneiro que transitava pela BR-364 e flagrou o momento da ação de vários integrantes de uma tribo indígena, localizada na cidade de Comodoro/MT, onde os mesmos encurralam o proprietário de uma caminhonete e tomam as chaves do veículo de suas mãos.

Devido a quantidade de indígenas enfurecidos, o motorista não teve opção, a não ser entregar as chaves de seu carro, que foi retido pelos nativos.

A reportagem do site entrou em contato com a Polícia Civil de Comodoro, a fim de saber os motivos que levaram os indígenas a terem tal atitude e foi informada que um deles colidiu com uma motocicleta contra a caminhonete e durante a discussão com o motorista, acabaram ficando nervosos, retendo seu veículo, porém, acabaram devolvendo pouco tempo depois.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta