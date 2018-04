“Cúpula do PSDB revela politicalha”, diz advogado que prestigiou posse de prefeito-tampão

“O que se ouviu nos discursos são hipocrisias, picaretagens. É a chamada politicalha, revelada na cúpula do PSDB”.

Com estas palavras, o advogado Caetano Neto resumiu os discursos proferidos por autoridades políticas na cerimônia de posse do prefeito-tampão Adilson de Oliveira (PSDB), que aconteceu no último sábado, no auditório da prefeitura de Vilhena. Leia AQUI

O causídico prestigiou o ato solene, que foi tomado, principalmente, pela diretoria, filiados e simpatizantes do PSDB de Rondônia. Estiveram presentes o ex-senador Expedito Júnior, seu filho e deputado federal Expedito Netto, o prefeito Hildon Chaves (Porto Velho), além dos vereadores vilhenenses Samir Ali e Rafael Maziero.

Ao Extra de Rondônia, Caetano disse que ficou perplexo com os discursos que ouviu durante o ato de posse. “Expedito Filho, está terminando o mandato, esteve uma ou duas vezes aqui e nunca ajudou em nada Vilhena. Não tem relação nenhuma com Vilhena. Se vocês vissem o discurso do cara, dizendo que Adilson vai ser o melhor prefeito que Vilhena já teve. Meu Deus do céu. É a chamada politicalha da cúpula do PSDB”, analisou.

A reportagem do site também acompanhou a solenidade e confirmou a linha de raciocínio das demais autoridades que discursaram. O ex-senador Expedito Junior se dirigiu à Adilson e disse que “espero que você seja o melhor prefeito que já passou por essa cidade”. Já Rafael Maziero garantiu: “Adilson é um excelente gestor e o melhor presidente da Câmara de Vereadores que Vilhena já teve”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação