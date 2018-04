Eleição suplementar deve ser realizada no dia 03 de junho em Vilhena

Fontes do Extra de Rondônia garantem: a eleição suplementar no município de Vilhena deve ser realizada no domingo 03 de junho, conforme determina o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O site entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) e uma servidora informou que na manhã desta segunda-feira, 30, foi realizada sessão extraordinária para debater sobre a eleição suplementar em Vilhena.

A servidora, porém, disse que não teve acesso ao teor do documento, mas que o mesmo será publicado ainda na tarde de hoje.

Advogados que estão acompanhando o caso informaram que a decisão foi tomada por volta das 10h pelo pleno do TRE.

A resolução trará o calendário eleitoral, contendo as datas e prazos para os candidatos que queiram disputar do pleito eleitoral.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação