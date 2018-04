Emater entrega 70 mil mudas de café clonal em Cerejeiras

O incentivo que o governo estadual, por meio da Seagri, vem dando ao cultivo de café em Rondônia, chega agora a Cerejeiras. Em janeiro deste ano, a Emater distribuiu mais de 28.000 mudas de café clonal, beneficiando 20 famílias da agricultura familiar do município. “Foram mais de 70 mil mudas ao longo dos últimos três anos”, diz o gerente do escritório local, Sandro Malta Xavier, salientando que o projeto conta com a parceria da prefeitura de Cerejeiras, disponibilizado o transporte das mudas.

As mudas são gratuitas para os cafeicultores e nesta última remessa foram plantados cerca de 20 hectares de café clonal no município. O acompanhamento está sendo feito pelo extensionista da Emater local Rodrigo Pires Guarnieri.

Ele tem levado a orientação para que todos os beneficiários irriguem as plantas no período seco. “Devido ser uma lavoura de alto custo, os produtores não podem correr o risco de no momento da florada não ter chuvas e consequentemente as plantas não segurarem as cargas dos frutos”, explica, lembrando que “por se tratar de plantas clonais (feita de parte aérea da planta) o nível de exigência com adubação e água é muito maior do que se fosse de uma muda seminal (originária de sementes).

Autor e foto: Assessoria