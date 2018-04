Homem se passa por cliente de sorveteria para realizar assalto

No final da tarde de domingo, 29, um meliante armado se passou por cliente da Sorveteria Master, localizada na Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei, para realizar um assalto, no qual roubou cerca de R$ 150,00 em moeda corrente e o valor de R$ 21,50 em sorvete.

Segundo os funcionários da empresa, o jovem chegou ao local e se dirigiu até um dos freezers, onde serviu uma pequena quantidade de sorvete. Na hora de efetuar o pagamento, o meliante retirou um revólver que trazia na cintura e anunciou o assalto.

O infrator, que trajava camisa de mangas compridas na cor verde, boné vermelho e calça jeans, fugiu levando todo o dinheiro do caixa e mais de R$ 20,00 em sorvete.

A polícia esteve no local e após ter acesso às imagens do sistema de segurança do local, realizou diligências a fim de capturar o meliante, porém, não obteve êxito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração