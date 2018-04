Jovem tem celular furtado em festa e ainda é expulsa pela dona da casa

O furto aconteceu na madrugada de domingo, 29, na Rua H, no Bairro BNH, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma festa no endereço citado acima e entregou o celular para um colega guardar no bolso juntamente com o dele. Porém horas depois, o mesmo sentiu a falta dos aparelhos.

De pronto a jovem pediu ajuda para os demais convidados para encontrar os celulares, sendo localizado apenas o de seu colega.

Com o tumulto, a dona da casa acabou se irritando e expulsando os dois jovens, que procuraram a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro do caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração