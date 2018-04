Ladrões são flagrados por vítima e fogem deixando mochila e motocicleta para trás

Dois ladrões que arrombaram a porta de uma residência localizada no Setor 12, em Vilhena, tiveram que fugir a pé, deixando o veículo para trás, devido terem sido flagrados pela vítima no momento em que saiam do imóvel levando uma bolsa com vários pertences da mesma.

Segundo o morador, quando retornou de uma missa, no fim da manhã de domingo, 29, o mesmo se deparou com dois indivíduos desconhecidos dentro de seu quintal e com a porta da sua casa arrombada.

Ao questionar aos suspeitos sobre o que faziam ali, um de imediato empreendeu fuga a pé e o outro alegou que estava perseguindo um ladrão, pois era morador da casa vizinha e tinha avistado o momento que este criminoso o local.

Ao ser desmentido pela vítima, que alegou conhecer o morador da casa ao lado, o segundo infrator também empreendeu fuga embrenhando-se em uma mata próxima, deixando para trás uma motocicleta Honda CG de cor verde e uma mochila contendo perfumes, um aparelho de DVD e uma escova de cabelos.

Quando a polícia chegou ao local, realizou diligências pela localidade a fim de encontrar os criminosos, que segundo a vítima, eram de pele negra e um destes, aparentava ter cerca de 40 anos. Porém, ninguém foi preso.

Os pertences da vítima que estavam na mochila deixada pelos meliantes foram restituídos à mesma e a motocicleta que não tinha registro de furto no sistema do Detran, porém, possui placa de Nova/União, foi conduzida até a Unidade Integrada de segurança pública, para serem tomadas as providências cabíveis.

Texto e foto: Extra de Rondônia