Mosquini presta contas do mandato e analisa eleição suplementar: “Isso prejudica Vilhena”

Na tarde da última sexta-feira, 27, o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) visitou a redação do Extra de Rondônia para fazer um balanço das ações parlamentares realizadas no Cone Sul de Rondônia.

Em relação aos investimentos empenhados em Vilhena, o deputado pontua que há uma emenda de R$ 250 mil para a saúde, além de um recurso para a construção de uma Praça no Jardim Social. Ele garantiu que todo o valor está à disposição da prefeitura.

Outra questão citada pelo parlamentar é a existência de uma emenda de bancada que está em trâmite e que visa um empenho inicial no valor de R$ 5 milhões para a construção de um novo hospital em Vilhena. Mosquini afirma que, por ser do mesmo partido e ter proximidade com o presidente da república, Michel Temer, o recurso será aprovado em breve.

Lúcio narra que a ex-prefeita Rosani Donadon foi até Brasília (DF) e relatou a necessidade de um hospital para a cidade. O parlamentar disse que, ao ouvir a demanda, se prontificou em investir no projeto. “A expectativa é que o hospital seja construído em dois anos”, explicou.

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

O deputado aproveitou o espaço para falar sobre a atual situação política de Vilhena. “Vejo essa nova eleição como algo ruim, pois essa troca de comando do executivo irá atrapalhar o desenvolvimento e organização da cidade. Isso é algo que só irá prejudicar o município”, analisa.

Mosquini enfatizou também que o motivo da visita ao Cone Sul é para entregar emendas, conversar sobre as demandas dos municípios, acompanhar a evolução econômica de cada cidade, além de rever os amigos.

OUTROS PROJETOS NO CONE SUL

Mosquini detalha que há várias ações de sua iniciativa em todo o Cone Sul; Em Colorado do Oeste, houve um empenho de R$ 1 milhão para a saúde do município, além da entrega dos equipamentos ao Centro de Atendimento. Foram empenhados também mais R$ 450 mil para custear anestesista e cirurgião. Também recebeu R$ 1 milhão para revitalização da Avenida Paulo de Assis Ribeiro, além de tratores e outros veículos para atender o município.

Já em Cerejeiras, há uma importante obra: o complexo esportivo. Para Corumbiara, o deputado informou que há um trator agrícola para ser entregue e uma máquina de beneficiamento de Urucum. “O pouco da agricultura familiar que existe na cidade é voltada para a produção de Urucum. E lá eu vejo um grande potencial para nos tornarmos os maiores produtores”, destacou.

Em Pimenteiras do Oeste, o parlamentar entregou um micro ônibus para a área da saúde, além do um recurso de R$ 150 mil. “Quero ressaltar que estamos trabalhando em um projeto fantástico, que é a interligação de Mato Grosso com a cidade de Cabixi. Inclusive, estivemos reunidos com vários representantes desses municípios para trabalhar no licenciamento ambiental. Até porque a estrada já está antropisada e tem nove quilômetros para ser pavimentada. É a última etapa, não precisa de dinheiro e nem máquinas, pois a estrada já esta aberta. Só necessitará dar manutenção, algo que ambas as prefeituras podem realizar”, ponderou Lúcio.

E completou: “Assim que aberta, haverá uma economia de 200 quilômetros de interligação entre os municípios, algo positivo para quem utiliza as vias para transportar seus produtos”. Outra aplicação na região foi à entrega de dois tratores agrícolas para auxiliar na realização de serviços do município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia