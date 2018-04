Mulher é presa por agredir ex-marido que recusou dormir com ela

A vítima informou que a suspeita não se conforma com o fim do relacionamento e em outra ocasião já teria atacado ele a facadas.

Graciele Q. K., de 24 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira, 30, após agredir o ex-marido de 26 anos em uma residência no Bairro Aponiã, em Porto Velho.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima estava na casa de um amigo e após jantarem juntos, inclusive com a suspeita, o jovem foi para o quarto deitar. A mulher o seguiu e disse que queria dormir junto com ele. A vítima afirmou que não tinha mais nenhuma relação com a suspeita e levantou da cama. Com raiva, ela foi atrás, impediu o ex de sair da casa e passou a agredi-lo, causando lesões nos braços, tórax e pescoço dele.

Uma guarnição da PM foi acionada e prendeu a mulher. A vítima informou que a suspeita não se conforma com o fim do relacionamento e em outra ocasião já teria atacado ele a facadas. Graciele foi conduzida para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondôniaovivo

Foto: Ilustração