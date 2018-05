A estudante de fisioterapia Gabrielly Schmidtke também concorre ao título de rainha da Expovil

Gabrielly Schmidtke Dal Posolo, 19 anos, gosta de cantar, sair com os amigos, ter momentos agradáveis com a família, além de arriscar algumas notas no violão. A candidata se declara fã de carteirinha da dupla sertaneja Henrique & Juliano.

Gabrielly é estudante de fisioterapia, sonha em concluir a graduação e montar uma clínica para estar ajudando a população. A jovem conta que este é o primeiro concurso que participa, “para mim está sendo tudo muito novo, e a experiência é ótima”.

Gabrielly narra que a expectativa para a 33ª Exposição Agropecuária de Vilhena (Expovil) é de que o público seja ainda maior, e que esta edição fique para história como uma das melhores, “espero também me consagrar rainha e cumprir o meu papel”.

De acordo com a candidatada “o que me motivou a realizar a inscrição foi uma amiga que havia participado há cerca de dois anos atrás, onde relatou as experiências do concurso, então me interessei e tentei”.

Gabrielly pontua que seu diferencial é a simpatia, seu lado muito família, a alegria, responsabilidade e maturidade.

A jovem garota encerra a entrevista citando duas frases que a representa “Nunca desista daquilo que te faz sorrir” e “Nunca saberemos o quão forte somos, até que ser forte seja a única escolha”.

Texto e fotos: Extra de Rondônia