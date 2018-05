Bandidos armados com espingarda rendem família e roubam moto no Jardim Primavera

O fato aconteceu na tarde desta terça-feira, 1, na Rua 1703, no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender um caso de roubo no endereço citado. A vítima relatou que estava em casa com a família, quando dois homens armados com uma espingarda invadiram o imóvel e anunciaram o assalto.

Os ladrões ordenaram que a vítima entregasse a chave de uma moto NXR Bros 160 ESD, placa OYC-9193/Guarai-Tocantins. Em seguida os marginais fugiram levando também a chave de uma máquina pesada e um capacete da San Marino.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para devidas providências da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração