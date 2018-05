Carreta carregada com soja tomba na BR-364 – próximo a Vilhena

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 1, no Km 50 da BR-364 – a cerca de 40 quilômetros de Vilhena.

De acordo com informações recebidas na redação do Extra de Rondônia o motorista da carreta rodo trem Iveco Stralis 570S41T com placas de Campos de Júlio – Mato Grosso, carregada com soja, trafegava pela rodovia sentido Porto Velho, quando outro veículo teria invadido a contramão. Com isso, para não bater de frente o condutor fez uma manobra e acabou tombado ao lado da via.

O trânsito ficou parcialmente interrompido até a retirada do caminhão da pista de rolamento. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Edimário Antônio de Novaes