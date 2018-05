COLORADO: mãe de recém nascido não pode voltar para casa e nem crianças irem à escola devido falta de pontes

Uma moradora da linha 3, da segunda para a terceira eixo, zona rural de Colorado, procurou o Extra de Rondônia para denunciar a situação calamitosa que sua família e vizinhos têm enfrentando devido a falta de pontes.

A mulher que está com um bebê recém nascido, afirmou que desde que saiu do hospital ainda não conseguiu voltar para sua casa devido a falta de acesso e que as crianças residentes na linha, também não foram a escola este ano pelo mesmo motivo.

As imagens encaminhadas pela mulher comprovam o perigo, onde os moradores se arriscam sobre pinguelas para poder ter acesso a cidade.

Ainda segundo a denunciante, que já procurou o Ministério Público mas não teve o problema resolvido, os sitiantes que vivem da venda de leite estão passando necessidades pois com o abandono da nova gestão, não é possível os caminhões leiteiros irem até sua residências buscar as produções diárias e nem estes levá-las até o município.

“Peço ao site que nos ajude pois isso é uma falta de respeito. Quando querem votos, os candidatos fazem de tudo por nós, mas depois que ganham, nos abandonam”, desabafou a sitiante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução