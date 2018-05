Cerejeirenses são destaque na “1ª Copa de Jiu Jitsu” de Vilhena

No último sábado, 28, aconteceu a “1ª Copa de Jiu Jitsu” no pátio da Certificação do Ensino Fundamental e Médio (CEEJA) em Vilhena.

Na ocasião a equipe da “Halavanca de Jiu Jitsu” de Cerejeiras se destacou na competição conquistando cinco medalhas em diferentes categorias, sendo elas, categoria sênior com o atleta Amarildo Beltrame conquistando o 2º lugar, na peso leve Anderson Rosa com o 1º lugar, e o atleta Ferreira em 3º lugar, na categoria infantil Gustavo Beltrame 3º lugar e na categoria peso médio feminino Ana Paula também com o 3º lugar .

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação