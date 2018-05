Documentário sobre cultura indígena será exibido em vários municípios de RO

O vídeo documentário “Os Nambiquara e o Ritual da Menina-moça” será exibido nos municípios de Ji-Paraná, Pimenteiras do Oeste e na capital de Rondônia, Porto Velho. O curta metragem foi contemplado com o prêmio de vídeo documentário “Lidio Sohn” do Governo de Rondônia.

O vídeo foi produzido por agentes culturais de Vilhena, Washington Kuipers, Marcio Guilhermon e Andréia Machado e foi lançado há poucos dias na aldeia Aroeira Central. O lançamento contou com presença do governador, Daniel Pereira, e do superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Rodnei Paes.

O curta metragem retrata o ritual da menina-moça praticado há muitos anos pelos indígenas Nambiquara que povoam Rondônia. “O documentário tem a duração de 27 minutos e retrata o rito de passagem da vida das meninas para mulher, onde toda a aldeia se junta para comemorar essa nova fase da vida delas, mantendo viva a cultura Nambiquara”, destacou Washington Kuipers.

A jornalista Andréia Machado destaca a importância do apoio do Governo de Rondônia para a produção da obra. “Só temos motivos para agradecer ao governo estadual por lançar os editais de apoio da cultura local. Muito obrigada, isso faz toda a diferença na valorização da cultura rondoniense” afirmou Andréia Machado.

O documentário foi selecionado Prêmio Lídio Sohn, promovido pelo Governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). O prêmio tem como objetivo incentivar a produção artística no campo audiovisual da história e arte recente do estado de Rondônia. Ao todo foram selecionados quatro projetos com o tema “Memória e Cultura Rondoniense”.

O produtor cultural Marcio Guilhermon informou que o vídeo documentário será apresentado nas escolas Aluízio Ferreira de Ji-Paraná, Paulo Freire de Pimenteiras do Oeste e Araujo Lima de Porto Velho. “Além da exibição vamos oferecer oficinas de audiovisual e rodas de conversa nestes municípios, tudo com objetivo de incentivar a produção de cinema em Rondônia”, destacou Marcio Guilhermon.

Confira a agenda de exibição do documentário:

Nesta quinta-feira, 3, o filme será exibido às 10h para os alunos da escola Aluízio Ferreira de Ji-Paraná.

Já na sexta-feira, 4, o documentário será apresentado as 14h aos da escola Araujo Lima de Porto Velho.

Na segunda-feira, 7, os alunos da escola Paulo Freire de Pimenteiras do Oeste vão poder assistir o curta metragem.

