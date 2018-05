DPE anuncia novo Processo Seletivo para Estágio de Nível Superior

Foi divulgado o edital do Processo Seletivo de nível superior oferecido pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE – RO), tendo como objetivo o provimento de oito vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Estagiário.

As oportunidades são para os núcleos de Alta Floresta d´Oeste; Alvorada d’Oeste; Ariquemes (1); Buritis (1); Cerejeiras (1); Colorado do Oeste (1); Espigão d’Oeste (1); Jaru; Ji-Paraná; Ouro Preto do Oeste; Pimenta Bueno; Porto Velho (1); Rolim de Moura; Santa Luzia d´Oeste (1); São Miguel do Guaporé (1) e Vilhena.

Estudante do curso de Direito podem realizar sua pré-inscrição no período de 1 a 17 de maio de 2018 pelo endereço eletrônico www.defensoria.ro.def.br, das 7h30 às 13h30, sedo confirmadas no Núcleo da Defensoria Pública da respectiva vaga que se encontra no site da Defensoria Pública do Estado. Após a confirmação, o candidato deve enviar ao e-mail centrodeestudos@defensoria.ro.def.br a documentação da inscrição, que se encontra no edital.

Válido por um ano, este Processo Seletivo será realizado por meio de Prova Objetiva, prevista para o dia 3 de junho de 2018. Mais informações você encontra no edital disponível em nosso site.

Texto Assessoria/ André Fortunato

Foto: Divulgação