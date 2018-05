Em vídeo, Ratinho garante presença no dia 12 na inauguração da Havan em Vilhena

Nesta quarta-feira, 2, o apresentador Carlos Massa, popular “Ratinho”, postou um vídeo em sua rede social, no qual garante que irá estar presente na inauguração da 110ª loja Havan, em Vilhena.

Vale ressaltar que o pedido para convidar Ratinho para inauguração da loja partiu do ex-vice prefeito Darci Cerutti e do empresário Orlado Caro Labajos, que fez o pedido no dia que Luciano Hang esteve em Vilhena para vistoriar as obras do mais novo empreendimento do grupo.

Assim que ouviu o pedido dos empresários, Luciano gravou um vídeo e mandou para o apresentador, que poucos dias depois, respondeu que estava confirmada sua presença.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Divulgação