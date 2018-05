Expedito Netto entrega rolo compactador para Nova Mamoré

Na última sexta-feira dia 27, o parlamentar entregou pessoalmente para a cidade um rolo compactador adquirido com sua emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil.

O equipamento foi solicitado em 2016 pelo Diretor do Departamento da Juventude da Prefeitura de Porto Velho, Welington Franco, morador de Nova Mamoré e líder estudantil. “Solicitei as emendas ao deputado e prontamente fomos atendidos. O Netto sempre teve um grande comprometimento com os moradores de Nova Mamoré e tem atendido às nossas demandas com agilidade”, comentou Welington.

Durante a entrega do rolo compactador, Expedito Netto discursou sobre a emenda que enviou para a área da saúde de Nova Mamoré. “Destinei no ano passado R$ 100 mil para manutenção da Unidade de Saúde local e o dinheiro já chegou à Prefeitura. Estamos trabalhando para atender às necessidades do município e, principalmente, daqueles que dependem do serviço público”, destacou Expedito Netto.

Participaram da solenidade de entrega do rolo compactador o Prefeito do Município, Professor Claudionor, acompanhado do Vice-prefeito, Isaías Fernandes, do líder comunitário Jolivan e outros representantes das linhas próximas.

Autor e foto: Assessoria