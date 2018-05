FFER suspende a Série B do Campeonato Rondoniense

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) no uso de suas atribuições legais suspendeu o retorno da Série B do Campeonato Rondoniense de futebol para o ano de 2018.

Segundo informações do Departamento de Competições da entidade, não houve número suficiente de clubes inscritos no prazo legal para a composição do campeonato. As inscrições iniciaram em novembro de 2017 e encerram na última segunda-feira, dia 30.

A Federação de Futebol havia estipulado a competição com no mínimo quatro clubes profissionais, nos termos da portaria 012. No início da atual temporada, vários clubes teriam manifestado interesse na competição chegando a anunciar em vários veículos de comunicação que iriam disputar a Série B do Estadual, mas, na prática, não houve confirmação oficial.

Por esse motivo, a entidade máxima oficializa a suspensão do Campeonato Rondoniense Série B de Profissionais. A FFER também determina a suspensão do descenso previsto no Campeonato Rondoniense Série A 2018. Com isso, o Ji-Paraná será mantido na elite do futebol rondoniense.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Ilustração