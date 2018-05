Ladrões tentam furtar veículo do pátio do Ciretran em Chupinguaia

O fato aconteceu na madrugada de terça-feira, 01, no prédio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município de Chupinguaia, localizado na Avenida Oswaldo Bertozzi.

De acordo com o boletim de ocorrência, já no período da manhã, o guarda que estava de plantão, avistou uma motoneta Honda Pop, de cor vermelha, placa NDJ-6142, jogada próximo ao muro do pátio de apreensão do órgão.

Devido às inúmeras marcas de pegadas próximas ao veículo, o vigilante acredita que infratores tenham pulado o muro e tentado jogar a motoneta por cima do mesmo, a abandonando no local, devido não terem conseguido.

A Polícia Militar esteve no local juntamente com uma equipe da Polícia Técnica e constatou que o veiculo não possuía avarias.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa