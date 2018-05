Motocicleta roubada em Espigão D’Oeste é localizada em oficina no Guaporé

Após uma denúncia anônima, a polícia se deslocou até uma oficina de motos, localizada no distrito do Guaporé, na manhã de terça-feira, 01, onde localizou uma motocicleta Yamaha XTZ de cor azul, com placa de Colniza/MT, que havia sido furtada na cidade de Espigão D’Oeste, no mês de outubro de 2017.

Em contato com o proprietário da oficina, que segundo o denunciante, estava utilizando a referida motocicleta, este alegou que a mesma tinha sido deixada para conserto a cerca de nove meses, mas como o responsável não voltou para buscá-la e nem pagou pelos serviços, a usou por algumas vezes.

Ainda segundo o proprietário da oficina, devido ao tempo em que a motocicleta estava no local, não se lembrava de quem a teria deixa ali, sendo esta conduzida até a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena para o registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia