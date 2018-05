Motoqueira é socorrida ao hospital após cair em cruzamento no Jardim América

O acidente ocorreu na manhã desta quarta- feira, 02, no cruzamento da Avenida Antônio Quintino Gomes com a Rua 529, no Bairro Jardim América, Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto Biz de cor vermelha, de placa NBY-9600/Vilhena, seguia pela via sentido Porto Velho, quando ao chegar próximo do cruzamento com Rua 529, a motociclista se assustou com um veículo Toyota SW4 que estava parado no cruzamento respeitando a placa de PARE, pois a preferencia era da motoqueira que se assustou e acabou caindo.

Na queda, a vítima identificada como Sirlene Dias da Silva, sofreu dores no lombar e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Vilhena.

Texto e fotos: Extra de Rondônia