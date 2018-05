Motoqueira que caiu sozinha em cruzamento morre na mesa de cirurgia

Sirlene Dias da Silva, de 44 anos, que sofreu acidente no final da manhã desta quarta-feira, 2, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na mesa de cirurgia do Hospital Regional de Vilhena.

Sirlene trafegava com uma moto Biz C 100 de cor vermelha pela Avenida Antônio Quintino Gomes, sentido Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento com a Rua Ezequiel Cassim (529), no Bairro Jardim América, teria se assustado com um veículo que estava parado no cruzamento, dando preferencia a ela. Com isso, acabou caindo. Ela foi socorrida ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros com dores nas costas.

Após passar pelo pronto-socorro, teve que ser levada com urgência ao centro cirúrgico. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

