Mulher procura pelo pai que não vê há 27 anos

Ana Paula Lopes Cardoso, que reside atualmente em Santa Maria, no Rio Grande do Norte, procura pelo pai, Francisco Assis Ribeiro, que não vê há 27 anos.

Segundo Ana Paula, as últimas informações que teve de seu pai, são de que ele residia na Rua Bom Jesus, no Bairro Caladinho, Zona Sul da Capital Porto velho e trabalhava na área da construção civil, porém, não sabe informar se o mesmo se encontra no município, afirmando apenas que ele permanece em Rondônia.

A jovem, que tem como mãe, Francisca Paula Lopes Cardoso, afirma que seu grande sonho é conhecer o pai, que a deixou quando ela tinha apenas 2 anos de idade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo pessoal