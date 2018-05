PRF divulga resultado da Operação Dia do Trabalho em RO

Nas primeiras horas da manhã do dia 02 maio, próximo às 03:20, o Núcleo de Comunicações da PRF em Rondônia divulgou os dados totais da Operação dia do Trabalhador. Essa atividade teve início às 00:00 do dia 27 de abril e encerrou às 23:59 do dia 01 de maio.

A análise dos dados permite observar mudanças positivas de comportamento por parte dos condutores, ainda que alguns índices preocupantes tenham sido registrados.

ALCOOLEMIA

Foram realizados 955 testes de etilômetro (bafômetro), um aumento de 23% em relação ao ano anterior. No total foram lavrados 24 autos de infração por dirigir sob influência de substância psicoativa, das quais 06 resultaram em prisão.

RADAR FOTOGRÁFICO

O excesso de velocidade ainda é um costume preocupante que se mantém por parte dos motoristas que trafegam nas BRs em Rondônia. Os autos de infração com imagem totalizaram 638 infrações; um aumento de 16% em relação à 2017.

ACIDENTES

A quantidade de acidentes, em relação ao feriado passado, diminuiu 4%; totalizando 25 ocorrências. Apesar deste dado positivo, a PRF reforça a importância de os motoristas reforçarem a atenção na direção e cuidados com os veículos.

O número de acidentes com feridos, assim como o total de vítimas lesionadas aumentou. Foram 19 ocorrências, nas quais 28 pessoas vieram a se ferir; números 27 % maiores quando comparados ao mesmo período de 2017. Apesar de o número de vitimas fatais em acidente ter diminuído em 50%, infelizmente foi registrado um óbito, no município de Vilhena.

FISCALIZAÇÕES E AUTOS DE INFRAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal esteve ainda mais presente nas Rodovias nesse feriado. Os dados comparativos mostram que houve aumentos expressivos no número de fiscalizações. No total 2331 veículos foram fiscalizados detalhadamente, atividade na qual todos os itens de segurança dos automóveis são verificados e há um contato maior entre os usuários da rodovia e os agentes de trânsito. No mesmo período do ano passado, 1096 veículos passaram pelo mesmo procedimento, ou seja, a PRF mais que dobrou (113%) o número desse tipo de fiscalização.

Também foi expressivo o aumento no número de pessoas fiscalizadas. Nessa operação do dia do trabalhador, 2689 pessoas passaram pelos procedimentos operacionais da PRF, número 86% maior do que em 2017. A proximidade entre policiais e cidadãos é fundamental para o bom desenvolvimento do serviço de policiamento das rodovias federais. Os passageiros fiscalizados têm seus documentos validados, atividade na qual é possível identificar, por exemplo, motoristas com CNH por vencer nos próximos meses, os quais são orientados à buscar a regularização junto aos DETRANs, reforçando assim, o caráter educativo das abordagens.

O cidadão do Estado de Rondônia apresentou, em geral, conduta mais cautelosa em relação à condução dos veículos, na manutenção do bom estado de conservação dos veículos e também na quitação dos débitos referentes à documentação dos automóveis. A quantidade de multas aplicadas em veículos abordados, ou seja, aqueles que são parados pelos agentes de trânsito, diminuiu 17%, em um total de 830 autos de infração. Nos autos sem abordagem, aqueles que são registrados por condutas irregulares dos motoristas, como dirigir com faróis apagados, ultrapassagens em local proibido, dentre outras, a queda foi ainda mais expressiva, na casa dos 48%, com números totais de 291 multas.

Essa queda também evidencia uma mudança na doutrina na PRF que, preferencialmente, têm registrado autos de infração com abordagem. Essa atividade possui forte caráter educativo, pois o condutor pode ser orientado sobre a conduta imprópria que cometeu e compreende, com mais qualidade, a atividade dos agentes policiais federais.

Fonte e fotos: PRF/Divulgação