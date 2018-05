Real Ariquemes vence Barcelona e garante o título do 2º turno

O Real Ariquemes venceu na noite desta quarta-feira, 2, o Barcelona por 3 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, e conquistou o título do segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018. A partida foi válida pela última rodada do returno da competição nacional.

Ainda no primeiro tempo, o Real Ariquemes abriu o placar com Valtinho, aos 20 minutos. Na volta do intervalo, o Barcelona chegou a igualdade com Andrezinho, aos dois minutos. O Real Ariquemes fez o segundo gol com Valtinho, aos 16 minutos. Já, aos 30 minutos, o zagueiro Victor Hugo fez o terceiro dos donos da casa.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos 16 pontos e conquistou o título do segundo turno. Já o Barcelona ficou com a terceira colocação no returno com 11 pontos.

Na semifinal, o Real Ariquemes terá pela frente o Rondoniense. Já o Barcelona enfrenta o Vilhenense.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida