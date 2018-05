Avó pede ajuda para cirurgia de neta de quatro meses com cardiopatia grave

Maria Eduarda tem apenas 4 meses de vida e luta bravamente contra uma doença chamada cardiopatia congênita. Eduarda precisa passar por uma cirurgia que custa R$ 18 mil. Com muita luta, a família conseguiu até o momento R$ 9 mil.

Diva Machado de Souza, avó da criança, entrou em contato com redação do Extra de Rondônia e contou que a neta tem uma cardiopatia congênita muita grave, nasceu com um furo no coração e precisa fazer a cirurgia com urgência para sobreviver. Porém, só poder fazer o tratamento quando chegar aos 6 quilos. Contudo, a menina está com apenas 3,900 quilogramas e cada dia que passa está perdendo peso. “Tenho fé em Deus que minha neta vai ser salva”, pontou a avô.

Dona Diva disse que a neta usa remédios manipulados para o se manter viva. Está internada no Hospital Regional de Vilhena. Precisa de leite especial e fraldas. Ela e a mãe da criança não tem condições de arcar o valor da cirurgia que custa R$ 18 mil e só e feita na cidade de Goiana-GO.

Segundo Diva, estão precisando de mais R$ 9 mil para completar o valor da cirurgia. Os R$ 9 mil que já conseguiram para a operação foi através do Sistema Único de Saúde (SUS). As passagens foram doadas por uma empresa aérea.

Quem quiser e puder ajudar a pequena Maria Eduarda pode depositar qualquer valor nas contas abaixo:

Banco do Brasil:

Agência: 4142-4

Conta: 5330-9

Caixa Econômica Federal

Agência: 1825-013

Conta: 11462-2

Para mais informações ligar – (69) 9-8495-5919 ou 9-8463-5137

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/família