Briga de família termina com tentativa de assassinato a golpes de enxada no Jardim Primavera

O fato aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 3, numa casa localizada na Avenida 1707, no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender um caso de briga de família no endereço citado. Ao chegar ao local, encontram a vítima Paulo Lima Lopes, de 48 anos, caído ao solo ensanguentado com ferimentos na cabeça.

Testemunhas relataram que várias pessoas estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando em dado momento o suspeito da agressão identificado como José Amaro dos Santos, de 42 anos, se desentendeu com sua esposa e passou a dar socos no rosto dela, vendo que a cunhada estava sendo agredida, Paulo entrou no meio da confusão tentando apaziguar a situação, os três caíram no chão, Paulo levantou e pegou uma enxada e pediu para que o cunhado parasse de agredir a esposa. Neste momento foi em direção de José Amaro que foi para fora do portão. Porém, Paulo se descuidou e José tomou a enxada da mão dele e desferiu um golpe na cabeça, Paulo caiu no chão e José continuou a golpeá-lo, dizendo que iria mata-lo, mas foi contido pelos familiares e testemunhas que passavam pelo local.

O suspeito foi preso e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou a disposição do delegado de plantão para providências cabíveis.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional, passou procedimentos médicos e seu estado inspira cuidados.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração