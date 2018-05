Carros colidem em cruzamento sinalizado no Jardim das Oliveiras

Acidente envolvendo um carro Volkswagen Gol e um Fox – com placas de Vilhena, aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, 3, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações dos próprios motoristas, o condutor do Fox trafegava pela Rua Francisco Mendes, sentido Juína, quando no cruzamento com a Avenida Curitiba, avançou a preferencial e acabou colidindo com o Gol, no qual o motorista seguia sentido Avenida Jô Sato (BR-174).

No choque, o condutor do Gol sofreu um pequeno corte na mão. O motorista do Fox não teve ferimentos. Porém os veículos ficaram com as frentes parcialmente destruídas.

Texto e fotos: Extra de Rondônia