Começa hoje a “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” em Cabixi

Começa nesta quinta-feira, 03, a “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” na Cooperativa Mista, em Cabixi.

O evento terá como atração os locutores Rafael Texano, Jeferson “O lobo das arenas”, Carlos Louzada e Itamar Silva. Além de shows com as bandas “Garotos do Forró” e “Forrozeiros.com”. Durante o evento haverá também o tradicional rodeio e pega do garote.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 98126-6660 ou 98138-6427.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa