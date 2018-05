DEFINIÇÃO: pré-candidatos a prefeito anunciam vices e definem datas, locais e horários de convenções para eleição suplementar

O assunto do momento em Vilhena é o pleito suplementar, que resultará na eleição do novo prefeito do município.

Isto deve-se à cassação do mandato da ex-prefeita Rosani Donadon, que ocorreu no dia 12 de abril pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Relembre AQUI

Após a publicação do acórdão, que é a decisão proferida pelos ministros, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) emitiu a Resolução 11/2018, que fixou as datas e confirmou a eleição suplementar para o domingo 03 de junho. AQUI

O calendário eleitoral inicia neste final de semana, especificamente no sábado e domingo, 5 e 6 de maio, respectivamente, para a realização de convenções partidárias pra deliberação sobre coligações e escolha de candidatos a prefeito e vice.

Já na segunda-feira, 7, os requerimentos de registro de candidatura dos escolhidos devem ser apresentados ao Cartório Eleitoral, até às 19h.

Por enquanto, três nomes mostraram interesse publicamente em disputar o pleito eleitoral. E são os mesmos “protagonistas” da eleição de outubro de 2016: Eduardo Toshiya Tsuru “Japonês” (PV) , Rosani Donadon (MDB) e Julinho da Rádio (PSOL).

Nas eleições de 2016, os três, na época confirmados candidatos (FOTO) visitaram a redação do Extra de Rondônia e garantiram a realização de um pleito pacífico, dando ênfase à apresentação de propostas de governo.

CONVENÇÕES

Os três pretensos candidatos já definiram o dia das convenções que definirão os nomes na disputa. Do Eduardo “Japonês” ocorrerá no sábado, ainda em local e horário indefinidos; A convenção de Rosani Donadon acontecerá no domingo, às 14h, no comitê eleitoral do MDB local, localizado próximo à prefeitura; Já Julinho reunirá aliados e simpatizantes também no domingo, às 09h, no Hotel Luiz Eduardo Rover, antigo Diplomata. Contudo, pode haver mudanças até a publicação do edital.

VICES

Os pré-candidatos também confirmaram os nomes dos vices. A assessoria de Rosani Donadon garantiu que continuará a dobradinha com o empresário Darci Ceruti (DEM), que foi vice-prefeito; Julinho da Rádio terá como vice a professora Osnier Gomes Pereira. Os vices de Rosani e Julinho são os mesmos das eleições de 2016.

A única dúvida ainda é quem será o nome do vice do Eduardo “Japonês”. O professor Gilson Carlos Ferreira, presidente do diretório municipal do PV, disse ao Extra de Rondônia que o nome do vice ainda está indefinido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia