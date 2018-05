Jovem acusa ex-esposa de criar página em rede social para destruir seu atual relacionamento

Um jovem de 20 anos procurou a Polícia Civil de Vilhena na manhã desta quinta-feira, 03, para denunciar a ex-mulher, devido esta lhe proferir ameaças através da rede social Facebook.

Segundo o denunciante, após romper o relacionamento, ele se envolveu com outra mulher, com que atualmente convive maritalmente, porém, sua ex começou a lhe enviar mensagens através de sua rede social, afirmando que se não reatasse o relacionamento ela iria destruir seu atual casamento.

Ainda segundo o jovem, ele chegou a bloquear a mulher nas redes sociais, no entanto ela criou outra conta no nome da filha dos mesmos, de apenas dois meses de idade, por onde deu continuidade as ameaças, postando na referida pagina, que é a ela quem ele realmente quer, causando problemas com sua atual mulher.

Diante da insistência da ex, de 24 anos, o jovem decidiu registrar um boletim de ocorrência para que providências judiciais sejam tomadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa