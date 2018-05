Meliantes furtam motocicleta e proprietário oferece recompensa por informação que leve ao paradeiro do veículo

Na tarde de quarta-feira, 02, dois meliantes furtaram uma motocicleta Lander XTZ 250, de cor azul, com placa NEB-2673, em frente à loja Dubai Estofados, localizada na Avenida Major amarantes, no Centro de Vilhena.

Segundo o proprietário do veículo, este estacionou o mesmo no local por algumas horas para trabalhar e quando retornou já não o encontrou mais.

Durante a confecção da ocorrência, uma testemunha afirmou ter visto um jovem conduzindo uma motocicleta Honda CG de cor preta e empurrando com o pé, uma motocicleta Lander, que era conduzida por outro jovem, pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá.

Após as informações da testemunha a polícia realizou diligências, mas não obteve êxito na localização dos infratores.

Se alguém tiver alguma informação que possa levar o padeiro do veículo ou do capacete, que é da marca Bieffe, pode entrar em contato diretamente com o proprietário pelo número (69) 98482-8289, que será bem recompensado.

Texto e fotos: Extra de Rondônia