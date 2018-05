Motocicleta furtada em Cerejeiras é recuperada em Vilhena

Após o recebimento de uma denúncia dando conta da localização de um desmanche de veículos roubados, na Avenida 1501, no Bairro Cristo Rei, a polícia se dirigiu ao local na noite de quarta-feira, 02, onde logrou êxito na prisão de um jovem de 23 anos, e na apreensão de dois menores, de 15 anos.

Na residência de numeral 1776, foram localizados o agente de 23 anos, que portava uma porção de substância entorpecente aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 02 gramas, assim como dois menores, sendo que um destes também portava uma pequena quantia da mesma substância entorpecente.

Nos fundos do quintal da residência, foi localizada uma motocicleta Honda CG 125 de cor vermelha, que estava sem placa, mas foi identificada através do número do chassi, como sendo produto de furto na cidade de Cerejeiras.

Um dos menores que estava no imóvel, que tinha se apresentado como proprietário do veículo, afirmou ter comprado o mesmo de terceiros, porém, se negou a revelar o nome do suposto vendedor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior presente no local, sendo o mesmo conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com os dois menores, o veículo e porção de entorpecente que portavam.

Texto e fotos: Extra de Rondônia