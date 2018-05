Motociclista fica ferida ao colidir com Hilux no Centro de Vilhena

O acidente ocorreu por volta das 13h30 desta quinta-feira, 03, no cruzamento da Avenida Capitão Castro com a Marques Henrique, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local, a jovem Vanessa Cristina Lopes, de 23 anos, seguia em uma motocicleta pela Avenida Capitão Castro, sentido Porto Velho. Quando ao chegar ao cruzamento com Rua Marques Henrique, foi atingida por uma Hilux, cuja condutora teria avançado a preferencial.

A caminhonete Toyota Hilux era conduzida por uma idosa que trafegava pela Rua Marques Henrique, sentido Unir.

Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações na perna esquerda e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional.

Texto e fotos: Extra de Rondônia