Munições são apreendidas em barraco durante reintegração de posse

Cinquenta munições de calibre 22 foram apreendidas na tarde desta quinta-feira, 03, durante uma reintegração de posse realizada nos lotes 435 ao 439, localizados próximo à Associação dos Produtores Rurais, zona rural de Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, durante a citação realizada por um oficial de justiça aos posseiros dos referidos lotes, com o apoio de uma guarnição policial, foi realizada vistoria em um dos barracos, onde foram encontradas as munições acima citadas, no entanto, nenhuma arma de fogo foi localizado.

Segundo um dos posseiros, o barraco pertence a um cidadão conhecido apenas como “Negão”, porém, este não foi encontrado em nenhuma das localidades próximas.

Diante dos fatos, as munições foram apresentadas na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro de um boletim de ocorrência.

