Vereador de Chupinguaia lança nome como pré-candidato a deputado estadual

Na tarde desta quarta-feira, 2, Valmir Passito Xavier (MDB), pioneiro e vereador no município de Chupinguaia, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou de sua pré-candidatura a uma cadeira no legislativo estadual.

Passito é pioneiro no município e está na segunda legislatura, sendo que já ocupou a presidência da Câmara de 2015 a 2016.

Segundo Valmir, resolveu colocar seu nome como pré-candidato para apreciação do povo chupinguaiense, porque a região por ser fora do eixo da BR é muito carente de recursos e está abandonado pelos atuais representantes, tanto na esfera estadual quanto na federal.

Valmir ressalta que a falta de um representante do município na assembleia legislativa faz com que os vereadores praticamente têm que ficar se humilhando para conseguirem emendas, ou seja, verbas para atender a demanda que o município precisa.

O vereador diz que um deputado estadual tem cerca de R$ 4 milhões por ano em emendas para destinar aos municípios, e se tivesse um deputado que destinasse R$ 1 milhão por ano, Chupinguaia não estava nessa penúria que se encontra hoje.

Para finalizar, Passito disse que vai para convenção do partido no próximo dia 12 em Porto Velho, e colocou seu nome a disposição da sigla como pré-candidato da sua região para que o povo de Chupinguaia tenha a opção em escolher um representante que atenda ao anseio do município e região.

Texto e foto: Extra de Rondônia