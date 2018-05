Barcelona entra em campo neste domingo contra Plácido de Castro pela Serie D

O Barcelona Futebol Clube entra em campo neste domingo, 06, contra o Plácido de Castro-AC no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, valendo a terceira rodada do grupo A-2 da Serie D do Campeonato Brasileiro 2018.

O Índio do Norte que garantiu sua classificação na semifinal do estadual buscará sua primeira vitória na Serie D diante do time acreano. Para o duelo o técnico Tiago Batizoco confirmou o retorno do zagueiro Junior Gaúcho e os meias Xavão e Emerson Bacas, porém não terá na sua escalação o meia Thiago Bispo que foi expulso na partida contra o Santos-AP.

A provável formação para partida contra Plácido de Castro-AC será: Rocha (Douglas Silva); Jefinho, Bertozzi (Junior Gaúcho), Fernando Jorginho, Jonilson, Fagner, Xavão, Vitor Palito;

Calado e Andrezinho.

Texto e foto: Extra de Rondônia