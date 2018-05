CABIXI: alunos da escola Chico Mendes se classificam em concurso de redação

Dois alunos do 9º ano pertencentes à escola E.E.E.F. Chico Mendes localizada na linha 9 Km 16 rumo escondido no Distrito Estrela do Oeste em Cabixi, se classificaram no 47º concurso internacional de “Redação de Cartas UPU 2018”.

Os selecionados foram, Maiara Belé dos Santos, classificada em 1º lugar dentro de todo o Estado de Rondônia e Lucas Eduardo da Silva Trindade classificado em 3º lugar.

Os gestores e professores da instituição parabenizam os estudantes pelo esforço e dedicação, pois mesmo estando em greve os estudantes se dedicaram a participar deste concurso que tem como objetivo incentivar as crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e melhorar seus conhecimentos linguísticos, como também o reconhecimento dos talentos nacionais.

A participação neste concurso foi uma forma de incentivar os demais estudantes a acreditarem que são capazes. Os alunos irão ganhar uma premiação em dinheiro e a escola também, uma forma de contribuir com a compra de materiais que irá ajudar na aprendizagem dos docentes.

Texto e foto: Assessoria