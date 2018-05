Câmara homenageia policias militares que foram destaque no Cone Sul

A 10ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Vilhena foi realizada na noite desta quarta-feira, 02 de maio, no auditório da prefeitura. Foram entregues três moções de aplauso a policiais militares como premiação por terem se destacado no ano de 2017 dentro das operações realizadas no 3º Batalhão de Polícia Militar.

Wagner Henning

Filho de Miguel Henning e Edi Henning, nascido em 21 de novembro de 1978, natural de Cascavel/PR, atualmente reside no município de Vilhena/RO. Ingressou na Policia Militar do Estado de Rondônia –PM/RO em 20 de Dezembro de 2002 após conclusão de Curso de Soldado PM. Após o curso de formação, o militar foi lotado na 1° Cia Pol. Ost./3° BPM na cidade de Vilhena-RO onde desenvolve suas atividades, sempre trabalhando na área Operacional da PMRO, desenvolveu seu trabalho de forma excepcional, participando de muitas ocorrências de destaque na cidade entre elas: o roubo ao Banco do Brasil com a tomada de reféns (Fev./2003), prisão da Quadrilha do PCC, Prisão dos envolvidos com o furto do Banco Bradesco que utilizaram explosivos entre outros.

Durante sua vida profissional atuou diretamente ao combate a criminalidade, participando de diversas atividades de combate ao tráfico de drogas e armas de fogo de cidade, recuperando também inúmeros veículos furtados/roubados. Em 30 de dezembro de 2013 foi promovido a cabo PM após conclusão de Curso de Soldado PM. Exerce atualmente o comando de patrulha 01 da força Tática de 1° Companhia de policiamento Ostensivo do 3° Batalhão de Polícia Militar, no qual vem desempenhado seu trabalho com dedicação e afinco, atuando diretamente no combate à criminalidade na cidade de Vilhena e região. Participa de diversas operações no combate ao tráfico de drogas e armas na região. Pelo destaque entre os demais policiais, no dia 24 de novembro de 2017 foi condecorado com o 1° Lugar como destaque operacional do 3°BPM.

Desta forma, sempre visando oferecer melhorias através de modernidade e segurança para toda a sociedade rondoniense torna-se merecedor dessa honrosa homenagem. Por 15 anos, o CB PM WAGNER lutou bravamente pela sociedade rondoniense, em meio a escassez de recursos e equipamento esse militar manteve a garra, disposição, entusiasmo, coragem e acima de tudo o espírito imortal da Policia Militar do Estado de Rondônia que tem como missão principal de servir e proteger.

Jhoni Figueiredo da Cunha

Incorporou às fileiras da Polícia Militar do Estado de Rondônia em 01 de dezembro de 2010. No exercício de suas atividades como Praça Combatente, destacou-se entre seus pares pelo seu comprometimento e habilidade demostradas nas suas ações em todas as funções que desempenha, seja em serviços operacionais ou administrativos. Foi destaque operacional do ano de 2017 por atuar brilhantemente no decorrer de sua carreira.

O soldado PM FIGUEIREDO acumulou elogios devido a ações praticadas em prol da sociedade, sendo elogiado de maneira individual por diversas ações como participações em eventos junto à comunidade criando reconhecimento da função social da instituição polícia militar. De forma compromissada e voluntária realizou excelente trabalho de policiamento de trânsito em escolas públicas. O referido policial demonstrou espírito abnegado à causa, visto que além do cumprimento do dever imposto na escala de serviço, executou seu mister com iniciativas além de suas obrigações, conforme observou-se nos relatórios de policiamento diários. Dessa forma, elevou a credibilidade do pelotão de trânsito junto à comunidade, adquirindo-se o respeito com base na lei e na lógica, sem personalismo. Logrou êxito no atendimento de ocorrências policiais de apreensão de substância entorpecente, armas de fogo e simulacros de armas, bem como recuperação de veículos furtados.

Destaca-se, ainda, por sua bravura, pois mesmo durante sua hora de folga, ao trafegar por via pública deparou-se com um acidente de trânsito, e observou que um dos condutores evadindo-se do local, diante disso, o referido policial fez acompanhamento do suspeito por várias ruas do bairro Belas Vista, até conseguir detê-lo, entrando em luta corporal com o agente e utilizando do uso moderado da força efetuou a prisão. O militar não mediu esforços, provando alto grau de profissionalismo e comprometimento com serviço demonstrando que mesmo estando de folga não deixa de cumprir a valorosa missão de servir e proteger a comunidade vilhenense.

A coragem inabalável, o compromisso com o dever e o tirocínio do policial fez com que o agente fosse identificado e levado à justiça, em uma ocorrência que gerou grande inquietação na população na população, devido sua gravidade e por sua divulgação na mídia local. Esta e outras ações são louváveis e só enaltecem, ainda mais, o nome da briosa polícia militar perante toda a sociedade.

Antônio Mora Santana

Ingressou na PMRO em 01 de dezembro de 2006, desde seu ingresso sempre foi um policial que prestou bons serviços junto à comunidade e a esse comando. Policial com personalidade forte e bem definida trabalha de forma dedicada e eficiente em prol da eficácia das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas. Segue, exemplarmente, as orientações do comando sempre participativo e preocupado, nunca deixando de dar suas sugestões para o bom andamento das missões, o que resulta na manutenção da ordem e tranquilidade desta comunidade, tendo sempre uma resposta positiva por parte deste policial que transmite à sociedade a sensação de paz, tranquilidade e ordem pública no âmbito do 3° BPM.

No distrito destacado de novo Plano, o CB PM SANTANA desenvolveu atividade de excelência, estando o militar trabalhando em área de muitos confrontos por terras, ajudou a salvar vidas como quando localizou duas pessoas que estavam desaparecidas por 03 (três) dias na área da Fazenda Rio Taboca, ou quando ajudou a libertar reféns durante invasão na Fazendo Dois Pinguins, no Município de Chupinguaia, tendo trabalhado no patrulhamento na área da fazenda durante toda a madrugada culminada com a apreensão de armas, cartuchos de calibre variados, e o resgate de 05 (cinco) reféns que estavam na localidade. Vale ressaltar, ainda, a ocorrência de roubo em que participou do cerco aos agentes e logrou êxito em suas prisões, apreendendo, também, armas de fogo, a motocicleta utilizada no delito e recuperando o valor de R$ 21.444,90 subtraído de um estabelecimento comercial.

Militar honrado e dedicado é exemplo para seus pares e subordinados, é motivo de orgulho para seus superiores. Após o curso de formação, o militar foi lotado no 2° grupamento de Policia Militar (município de Chupinguaia – Distrito de Novo Plano), local que desenvolveu suas atividades por 10 anos, sendo então transferido para o Pelotão de Trânsito (Vilhena-RO). Foi indicado como um dos destaques operacionais do ano de 2017 por atuar brilhantemente no decorrer do ano.

Texto e fotos: Assessoria