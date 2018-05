Caminhão de transportadora com filial em Vilhena se envolve em acidente com vítima fatal na BR-364

Um homem de 33 anos, identificado como Samuel Araújo da Silva, morreu na manhã desta sexta-feira, 4, após colidir a caminhonete que dirigia contra um caminhão na BR-364. O acidente frontal aconteceu a cerca de 25 quilômetros de Porto Velho. Há suspeita de que a vítima tenha dormido ao volante, pois estava dirigindo em ziguezague na pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão contou que saiu do município de Vilhena com destino a Rio Branco. Cerca de 5 quilômetros após passar o Balneário 21, o caminhoneiro viu a caminhonete Frontier fazendo ziguezague na rodovia, tentou desviar, deu luz alta, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o motorista da caminhonete ficou preso nas ferragens e morreu na hora. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar a vítima das ferragens e limpar a pista, devido o derramamento de óleo diesel. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves nas mãos.

Fonte: Rondoniagora