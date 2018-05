Coordenadora do “Lar dos Idosos” fala sobre novas campanhas e agradece colaboradores

O “Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarta” está com novas campanhas para arrecadação de dinheiro, sendo elas a doação por meio de uma taxa atribuída ao talão de água e a “Nota Legal”.

A coordenadora e administradora do lar, Adenir Pereira, conta que para atender a demanda da casa é necessário realizar campanhas. Uma dessas ajudas foi aprovada pela Lei Municipal 4.778 de 19 de dezembro de 2017, que autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) a receber em sua fatura doações destinadas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) ou ao “Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarta”.

Adenir explica que “toda a população que queira destinar valores acima de R$ 3,00 deverá procurar o SAAE via telefone ou em sua sede, para autorizar a cobrança da taxa acrescida no talão de água, o destinando a um dos centros”.

A administradora pede também para que toda a população de Vilhena se sensibilize e ajude o “Lar dos Idosos”, pois é uma instituição filantrópica que se mantém por meio de convênios municipais, doações e 70% dos benefícios dos idosos.

Adenir ressalta ainda que hoje a casa atende a 46 idosos, sendo que dois deles não recebem benefícios, e ainda destaca que o lar funciona 24 horas, o que gerar um grande gasto.

Outra campanha citada pela administradora da instituição é a “Nota Legal” que poderá ser feita de duas formas. A primeira a própria população poderá fazer, bastando baixar o app do “CR Code” e realizar a leitura do código do cupom fiscal. Após a leitura, automaticamente será encaminhado para a página da Sefin, lá o cliente seleciona qual entidade cadastrada deseja destinar a doação. A segunda forma é por meio do depósito dos cupons nas caixas que ficarão expostas nos comércios, onde a unidade irá recolher e realizar as doações.

Adenir também aproveitou o espaço para fazer alguns agradecimentos, em especial a Pedro Jacir Bondiolo, Valdemir Ival Loto proprietários da Fazenda Independência, que todos os anos tem presenteado a casa com doações. A gestora ainda detalha que neste ano foi doado 16 camas, dentre elas uma especial, 17 colchões, e cinco cômodas. Além de agradecer a Luís Carlos Suzuni, gerente da fazenda.

A administradora também agradece ao presidente do lar, Marcos Rebouças Santana, aos funcionários, ao Clube das Acácias, a Loja Maçônica Águia do Planalto, além de toda a população que abraçou a campanha das fraldas para repor o estoque, o que garantiu 10.536 unidades.

Texto e fotos: Extra de Rondônia